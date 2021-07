La jeune footballeuse américaine Olivia Moultrie (15 ans) a signé un contrat pro de 3 ans avec les Portland Thorns. Un soulagement après de nombreux obstacles juridiques.

En effet, comme le rapporte l’Équipe, cela fait trois saisons qu’Olivia Moultrie s’entraîne et dispute les matchs de pré-saison avec Portland. Néanmoins, la NWSL n’autorisait pas les joueuses de moins de 18 ans de signer un contrat. Après un long combat, Olivia Moultrie et son équipe sont parvenues à faire lever cette interdiction. Elle devient ainsi la plus jeune joueuse de l’histoire de la NWSL.

« Mes objectifs sont bien plus importants que la simple signature d’un contrat, mais c’est une première étape très importante et j’ai hâte d’entrer sur le terrain et d’aider les Portland Thorns à gagner des matchs et des titres en Championnat ! » a-t-elle déclaré sur son compte Instagram.