Débarqué au Paris Saint-Germain dans les derniers instants du mercato en provenance du Sporting CP, Nuno Mendes était aujourd’hui à l’entraînement et a délivré ses premières impressions lors d’une interview officielle réalisée et diffusée par le PSG.

Arrivé sous la forme d’un prêt payant de 7M€ assorti d’une option d’achat de 40M€, Nuno Mendes fait preuve de grandes ambitions en déclarant haut et fort qu’il souhaite poursuivre sa carrière au Paris Saint-Germain en restant de manière définitive au club : « Mon objectif, est de donner le maximum pour que le club me fasse confiance et que je reste définitivement. Je donnerai le maximum pour ce grand club, je le représenterai avec une immense fierté. Je vais tout donner chaque jour. Je pense que n’importe quel joueur voudrait évoluer dans une telle enceinte et y représenter le PSG. J’ai eu cette opportunité et je vais la saisir. »

Très ouvert à toutes les questions et détenteur d’un grand et beau sourire d’une blancheur éclatante, le Portugais de 19 ans a tenu a évoqué la façon dont il a débarqué dans la capitale. Un départ et une arrivée dans l’urgence : « C’est sûr que ça a été très rapide. J’étais en sélection et j’ai reçu un appel pour me prévenir qu’il y avait une possibilité de signer avec le PSG et ça m’a rempli de bonheur. Je n’imaginais pas vivre ce genre d’aventure aussi rapidement mais un joueur de foot professionnel doit être prêt à tout.«

Une joie démonstrative que Nuno Mendes pourrait rapidement transmettre sur le terrain en disputant sa toute première rencontre avec le Paris Saint-Germain contre Clermont lors de la cinquième journée de championnat.