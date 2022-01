En pleine crise sportive, le FC Barcelone tente de se reconstruire en créant des bases solides. Très actif sur ce mercato hivernal, le Barça serait sur le point d’enregistrer l’arrivée de César Azpilicueta.

Pourtant recruté pour 21 millions d’euros en provenance de l’Ajax Amsterdam, Sergino Dest a déçu depuis son arrivée en octobre 2020 au FC Barcelone. En plus d’un an de présence en Catalogne, le latéral américain n’a jamais convaincu et son remplaçant et a trouvé d’urgence. L’arrivée de Dani Alves n’est qu’une solution de courte durée et une alternative est à trouver. Après plusieurs semaines de tractations, le Barça aurait conclu une arrivée de poids pour combler le vide à ce poste.

Selon les informations de Chiringuito de Jugones, le FC Barcelone aurait trouvé un accord avec César Azpilicueta. Les dirigeants catalans auraient d’ores et déjà conclu un précontrat avec le défenseur et capitaine des Blues. L’Espagnol de 32 ans ne s’est pas entendu avec Chelsea pour une prolongation de contrat. Il quittera l’Angleterre dès cet été lorsque son bail prendra pour rejoindre le FC Barcelone. Si ses émoluments n’ont pas filtré, il devrait signer un contrat de 3 ans et se lancer dans un ultime et dernier défi avant de prendre sa retraite.