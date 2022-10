Décidément, l’Olympique Lyonnais féminin doit faire face à de nombreuses absences de taille. Après Selma Bacha et Damaris Egurrola, Eugénie Le Sommer s’ajoute elle aussi à la liste des joueuses à l’infirmerie…

En effet, Eugénie Le Sommer s’est blessée face à la Juventus, en Ligue des champions, et manquera ainsi le match de championnat face à Fleury ce dimanche. « Cette proportion de blessure est conséquente, c’est vrai que mentalement et moralement pour les joueuses, c’est difficile. Notre rôle est de leur donner de la force mentalement. On va devoir continuer à travailler, rester positifs même si beaucoup de choses n’ont pas fonctionné comme on aurait espéré » a déclaré l’entraîneure Sonia Bompastor après la rencontre.

Cependant, aucune nouvelle concernant la gravité de sa blessure n’a été donnée…