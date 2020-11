Ce soir, c’est le grand soir. Le Real Madrid reçoit l’Inter de Milan en Ligue des Champions. À quelques heures du coup d’envoi, Antonio Conte s’attend à un match disputé.

Match capital ce mardi. Le Real Madrid reçoit l’Inter, dans une rencontre qui s’annonce cruciale pour les deux écuries. Respectivement quatrièmes et troisièmes de la poule B à l’aube de la troisième journée de Ligue des Champions Italiens comme Espagnols veulent cette victoire à tout prix. Si d’un côté le Real Madrid patauge en LDC, ils assurent en Espagne. Après un succès sur le FC Barcelone, les hommes de Zidane se sont facilement défaits de Huesca 4 – 1 ce week-end.

En face, l’Inter à du mal à enchaîner. Une seule victoire sur leurs six derniers matchs, une série qu’il faut absolument stopper. Et pourquoi pas le faire contre le Real Madrid, et faire d’une pierre deux coups. Conte le sait, ce ne sera pas simple. « Nous savons que nous allons souffrir. Mais nous devrons passer par là si nous voulons être satisfaits demain. Nous voulons jouer à fond notre chance contre un gros adversaire comme le Real Madrid. Nous n’allons pas nous mettre dans un coin pendant 90 minutes, comme un boxeur prêt à recevoir des coups, et espérer les mettre KO grâce à un seul coup. Nous savons que nous devons rester extrêmement prudents. Nous voulons jouer en étant humbles et ambitieux. Nous ne voulons pas les regarder jouer ni les admirer. » Zinedine Zidane est prévenu.