Titulaire samedi soir avec la Juventus Turin lors du derby face au Torino, Cristiano Ronaldo a rassuré tout le monde. La star portugaise aurait eu un accident de la route ? Cette information s’avère être… une fake news !

L’histoire est plutôt insolite. Ce matin via son compte Twitter, « Footballogue » avait annoncé que le numéro 7 de la Juve avait subi un grave accident de voiture et ce dernier était même entre la vie et la Mort. Une fake news démenti quelques heures plus tard par les responsables du compte twitter, suivi par plus d’1,2 million d’abonnés.

« Nous avons été cette nuit victime d’un piratage. Nous nous excusons pour la fake news qui a été relayée sur notre compte. Nous avons entrepris des démarches pour faire toute la lumière sur cette histoire », ont-ils affirmé. rassurez-vous CR7 va parfaitement bien et son équipe a même remporté le derby de Turin 2 buts à 1.