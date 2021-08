Franck Ribéry ne reviendra pas au Bayern Munich cet été. Le Français ne souhaite pas mettre un terme à sa carrière mais il ne retrouvera pas son ancien club.

S’il s’entraîne actuellement pour garder le rythme en compagnie de Jérôme Boateng au centre d’entraînement du Bayern Munich, Franck Ribéry est toujours à la recherche d’un nouveau club et d’une dernière aventure avant de rapprocher les crampons. Devant les médias ce mardi, le nouveau président du conseil d’administration Oliver Kahn a tenu à être très clair sur la situation du vice-champion du monde 2006 avec les Bleus. « J’ai adoré jouer aux côtés de Franck, puis le voir évoluer dans la peau d’un spectateur. Ces dernières semaines, nous avons échangé à plusieurs reprises et je l’ai souvent croisé au restaurant à Munich, mais nous n’avons pas l’intention de lui offrir de contrat. Ce n’est pas dans nos plans. » A-t-il précisé. Tout comme Boateng, Ribéry cherche donc un dernier challenge et pourquoi pas en France. Il est libre depuis son départ de la Fiorentina en Serie A la saison dernière. Affaire à suivre…