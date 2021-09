Interrogé en conférence de presse sur le fait d’avoir libéré Kylian Mbappé pour le PSG après une petite blessure, Didier Deschampsa donné sa version des faits.

Touché lors de Bosnie-Herzégovin, Kylian Mbappé a été libéré par le sélectionneur. Il ne disputera pas les rencontres face à l’Ukraine, samedi, et la Finlande, mardi. Le joueur a quitté le rassemblement des Bleus et été mis à la disposition du PSG. Voici les explications de Didier Deschamps.

« Je vais être clair : Kylian a ressenti quelque chose en fin de match. On a fait des examens, où le terme rassurant a été utilisé. Mais rassurant où ça écarte une rupture de fibre, où il serait parti sur plusieurs semaines et plus d’un mois. Au-delà de ça, il avait quelque chose. C’est une blessure qu’il a déjà eue avec son club, au mois de mai. Plus ou moins la même sensation. A partir du moment où il n’y a aucune possibilité pour qu’il soit disponible demain ou mardi, je ne vois pas l’intérêt pour lui ou nous qu’il reste là. Les délais sont très courts. En écartant une blessure importante, il a un problème qui est musculaire. Ce n’est pas articulaire, où on peut malgré tout jouer. Là, il y a la douleur. Du fait des délais qui sont les nôtres, il n’y avait aucune possibilité pour qu’il puisse être apte demain ou mardi. »