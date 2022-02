Voici une statistique qui a de quoi nous rendre chauvin, puisque l’on comptabilise pas moins de 4 Français parmi les 10 meilleurs buteurs européens cette saison (toutes compétitions confondues). On fait le point sur le classement complet.

Une nouvelle fois, les plus grands attaquants d’Europe sont au rendez-vous en cette saison 2021/2022 puisque nous retrouvons plusieurs noms familiers dans la liste des 10 meilleurs buteurs européens. Cependant, deux d’entre eux manquent à l’appel, et non des moindres : Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Notons également la présence de 4 Français dans ce classement (Benzema, Nkunku, Mbappé et Ben Yedder) ainsi que la remarquable saison de Christopher Nkunku avec le RB Leipzig, qui se hisse au sixième rang à égalité avec Mbappé. Voici le classement :