Le défenseur de Niort en Ligue 2, Ibrahima Conté a fait appel au sujet de sa condamnation à un an de prison dont six mois avec sursis pour violences conjugales et vols.

Interpellé en juillet dernier lors d’une séance d’entraînement après une plainte de sa femme, le défenseur de Niort, Ibrahima Conté a fait appel de sa condamnation à un an de prison dont six mois avec sursis pour violences conjugales et vols.

« Le jugement de première instance n’ayant pas demandé d’exécution provisoire, ni de démarrage du sursis avec mise à l’épreuve, il faudra (maintenant) attendre que la cour d’appel de Poitiers se prononce » s’est exprimé Julien Wattebled, le procureur de la République de Niort, mentionnant au passage que l’appel avait été interjeté jeudi.

Ibrahima Conté, qui avait raté deux rendez-vous en Ligue 2 après sa condamnation par le tribunal correctionnel de Niort le 26 novembre, est entré sur la pelouse en deuxième période ce samedi lors de l’avalanche de buts subie par les Chamois à Auxerre (6-0), deux jours à peine après cet appel qui a interrompu toute décision de justice. Face à cette situation, le club de Niort est resté muet, refusant tout commentaire.

Pour rappel, le joueur de 24 ans a été jugé pour des violences sur sa compagne ainsi que le vol de ses papiers et de son téléphone. Lors de son audience, le ministère public avait évoqué des violences « habituelles » qui dateraient de 2018, lorsque le défenseur jouait encore pour les couleurs de Lorient.