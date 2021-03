Le LOSC a chuté contre Nîmes (1-2) ce dimanche pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. L’entraîneur lillois Christophe Galtier ne s’est pas cherché d’excuse et a fait son constat.

« J’ai trouvé mon équipe désorganisée, avec un manque de structure. On s’est ouvert face à cette équipe nîmoise qui a bien joué ses contres, a commenté le coach pour les médias du club nordiste. Et puis après, il y a eu beaucoup trop de précipitation face au but adverse, où l’on ne s’est pas créé beaucoup de situations. C’est un match sans. »

Du fait de cette défaite, les Lillois pourraient perdre la tête du classement de Ligue 1 si le match entre l’OL et le PSG se termine avec un vainqueur.