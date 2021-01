Humiliée sur la pelouse de Strasbourg hier soir à l’occasion de la 18e journée de Ligue 1 (5-0), la lanterne rouge nîmoise n’y arrive plus. En conférence de presse, le coach des Crocos, Jérôme Arpinon, s’est montré très déçu et n’a pas hésité à pointer du doigt l’attitude peu professionnelle de plusieurs de ses hommes.

Cette nouvelle année s’annonce très longue pour le Nîmes Olympique. Alors qu’ils avaient coché depuis longtemps ce duel de bas de tableau contre Strasbourg (à seulement deux points d’écart au tableau avant la rencontre), motivés à l’idée de repartir de l’avant en 2021, les Crocos de Nîmes ont subi une avalanche de buts. Cinq au total. Et comme si l’addition n’était pas déjà assez salée, une statistique particulièrement piquante accable les partenaires de Baptiste Reynet. Les Nîmois ont concédé trois pénaltys durant la rencontre. Bien que le portier ait réussi à en détourner un, de tels errements en défense ne pardonnent pas à ce niveau-là.

Après ce plus gros revers de la saison, le coach Jérôme Arpinon a fustigé le défaitisme général de son équipe, survenu bien trop tôt dans cette rencontre. « Je suis très déçu par certaines attitudes. Après le premier but, on se désagrège. Juste avant la pause, on a l’occasion de revenir à 2-1 mais Moussa Koné ne marque pas et juste après on encaisse le troisième but. Entre ce que je vois à l’entrainement et ce que je vois en compétition, il y a deux poids, deux mesures. Je ne retrouve pas les valeurs du club, cela me gêne fortement. On vient à Strasbourg, on en prend cinq, on concède trois penaltys, c’est trop. Si on veut se maintenir, il faut montrer autre chose. Félicitations à Strasbourg, ils nous ont mâché dans tous les duels. »

12 défaites en 18 rencontres. Pour éviter la relégation qui se fait de plus en plus menaçante au fil des matches, les Crocos doivent serrer les dents et sont dans l’obligation de se remobiliser pour les prochaines échéances. Pas de chance pour eux, dans une semaine, les partenaires d’Anthony Briançon accueillent le LOSC…