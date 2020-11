Balayés par Angers à l’occasion de la 10e journée de Ligue 1, Nîmes a subi une déferlante de buts sur sa propre pelouse (1-5). Malgré cette humiliation, les Crocos ont eu une toute petite statistique positive à se mettre sous la dent. Son capitaine, Anthony Briançon, a franchi la barre symbolique des 200 matches sous le maillot nîmois.

La défaite cuisante face à Angers (5-1) ne restera pas gravée dans les mémoires des supporters nîmois. Mais ce match restera dans le cœur d’un joueur en particulier. Celui du capitaine emblématique de l’équipe, Anthony Briançon. En effet, celui qui est arrivé au club en 2012 a fêté ses 200 matches avec le maillot des Crocos. Formé à l’Olympique Lyonnais et passé par le club de la MJC Avignon, le défenseur du Nîmes Olympiques a fait ses premiers pas professionnels en 2014 lors d’un match face à Créteil. Benoît Poulain, capitaine à l’époque, est revenu sur cette vieille rencontre tout en encensant la carrière de son ami Anthony. « C’était le dernier match de la saison, on était déjà maintenu, c’était un match détente. Je ne me souviens pas spécialement de l’entrée d’Antho mais quand tu regardes le bilan de ces 200 matches, c’est une histoire personnelle incroyable, un succès fort dans l’histoire du club. J’ai envie de le féliciter, j’espère que ça va lui donner la volonté de réaliser encore de grandes choses. On ne profite pas assez de ces moments-là en pleine carrière. Je peux lui dire qu’il soit fier de lui. »

Anthony Briançon peut l’être. A 25 ans, le milieu de terrain reconverti en défenseur central est un des plus gros piliers de l’équipe. Il avait été notamment un des principaux artisans de la remontée de son club en Ligue 1 en 2018. Un exploit que les supporters attendaient depuis vingt-cinq ans.