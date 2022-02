Arrêté et placé en garde à vue dans un premier temps pour des chefs d’accusation de viol et agression, Mason Greenwood est également visé pour des faits présumés d’agression sexuelle et de menaces de mort. Il a ensuite été libéré et placé sous contrôle judiciaire. Privé de matchs et d’entraînements jusqu’à nouvel ordre par Manchester United, l’Anglais se retrouve dans l’œil du cyclone après les révélations de sa petite amie sur les réseaux sociaux.

Ce lundi, la marque Nike a lâché à son tour le footballeur de 20 ans. « Mason Greenwood n’est plus un athlète Nike », a confirmé la firme américaine via un communiqué.