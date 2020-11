Le truculent président de Montpellier, Laurent Nicollin a donné dans un langage assez vert son avis sur la guerre entre la capitaine des Bleus Amandine Henry et la sélectionneure Corinne Diacre, dans les colonnes de L’Equipe.

« Le seul bilan que je vois, c’est que ce soit avec les sélectionneurs d’avant, ou l’actuelle, l’équipe de France n’a absolument rien gagné. Je pense que c’est la question qu’il faut se poser. Ce n’est pas de savoir si les joueuses sont compétentes ou non, ou si la sélectionneuse est compétente ou non. Il faut que chacun fasse preuve d’un peu plus d’humilité, que chacun bosse et la ferme, et puis qu’elles ramènent des titres. Autant certaines peuvent parler parce qu’elles ramènent des titres avec l’OL, et j’en suis le premier supporter, mais là, c’est l’équipe de France, et personne ne peut se l’approprier, elle n’appartient pas à un club, à des joueuses ou à une sélectionneuse. Il faudrait remettre un peu l’église au centre du village », a déclaré le boss du MHSC.