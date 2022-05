Barré par la concurrence à Arsenal, Nicolas Pépé devrait prendre la porte à l’ouverture du mercato estival.

Souvent relégué sur le banc d’Arsenal cette saison, Nicolas Pépé n’est pas prêt de retrouver une place de titulaire à en croire les informations de la presse britannique. Arrivé dans les rangs des Gunners pour la coquette somme de 80 millions d’euros, il devrait changer d’air cet été. Les dirigeants d’Arsenal ont en effet l’intention de se séparer de l’ancien du LOSC pour faire de la place à deux nouvelles recrues en attaque selon le London Evening Standard. Lié au club londonien jusqu’en juin 2024, Nicolas Pépé est aujourd’hui estimé à 30 millions d’euros (Transfermarkt).

« C’est frustrant de ne pas jouer. Aucun joueur n’aime ne pas jouer, mais je dois respecter la décision de l’entraîneur. Quand une équipe gagne, il est difficile pour un entraîneur de faire des changements. Mikel me l’a expliqué et je sais que je dois travailler dur à l’entraînement pour avoir plus de temps de jeu », avait confié de son côté l’international ivoirien dans une interview accordée à Metro. Reste à savoir maintenant quel club sera en mesure d’accueillir le joueur de 26 ans et son salaire annuel de 7,8 millions d’euros.