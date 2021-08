Le roi du Stade Pierre-Mauroy reste Christophe Galtier. Pour ce choc de la deuxième journée de Ligue 1, l’OGC Nice s’est imposé 4-0 sur la pelouse le LOSC, que Galtier a mené au titre de champion de France la saison dernière.

Kasper Dolberg a ouvert la marque dès la 2e minute. Puis Hichem Boudaoui, après un travail exceptionnel de Gouiri, a doublé la mise dès la 5e minute pour les Aiglons ! Douche froid pour les Dogues désormais dirigés par Jocelyn Gourvennec… mais ce n’était qu’un début ! Contrôlant parfaitement la domination stérile des Lillois, les Niçois procèdent en contre et se procurent une nouvelle occasion franche juste avant la pause. La frappe de Dolberg est repoussée… mais de la main de Benjamin André ! La VAR intervient. Penalty accordé au Gym et transformé par Amine Gouiri ! 3-0 à la pause. Les Lillois vont-ils réagir aux retour des vestiaires ? Ils vont tenter, mais sans succès. Nice porusuit ses contres assassins et Kasper Dolberg aggrave la marque à la 64e minute, de la tête. Amine Gouiri inscrit même un cinquième but en contre, finalement annulé pour un hors jeu très limite au départ de l’action. Score final : 4-0.

Les champions de France en titre ne pouvaient plus mal débuter la saison. Le match nul arraché dans le temps additionnel à Metz (3-3), lors de la première journée, rappelle que les Nordistes ont de la ressource… mais confirment aussi qu’ils prennent beaucoup trop de buts pour espérer défendre leur titre.

Côté Niçois, c’est l’euphorie. L’ère Galtier, qui avait connu un faux départ avec le nul concédé à domicile contre Reims lors de la première journée (0-0), démarre enfin. Et de quelle manière !