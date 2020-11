Défaite 3 buts à 1 pour l’OGC Nice à domicile face au Slavia Prague.

OGC Nice – Slavia Prague 1-3 : Malgré un but d’Amine Gouiri (61e), les Aiglons ont craqué sur des réalisations d’Ondrej Lingr (15e), Peter Olayinka (64e) et Abdallah Sima (75e).

Troisième du groupe C avec seulement trois points, le club de la Côte d’Azur est proche de la sortie et devra s’imposer par au moins quatre buts d’écart face au Bayer Leverkusen, jeudi prochain, pour entretenir l’espoir d’une qualification pour les seizièmes de finale. Dans l’autre rencontre de la poule, le Bayer Leverkusen a battu l’Hapoël Beer-Sheva (4-1). Allemands et Tchèques partagent la tête avec neuf unités.

