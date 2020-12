Nice reçoit le Stade Rennais ce dimanche à 13h pour la 14e journée de Ligue 1. En difficulté en championnat, les Aiglons vont pouvoir compter sur leur attaquant Kasper Dolberg.

Absent en Ligue Europa en milieu de semaine, Kasper Dolberg est de retour. Alors que Nice reçoit Rennes dimanche à 13h, Adrian Ursea a annoncé en conférence de presse la présence de son attaquant danois dans le groupe. Il devrait également récupérer Flavius Daniliuc.

« Kasper est un joueur très important pour l’équipe. Par sa présence, il apporte énormément, a dit le coach de l’OGC. Il s’est retapé physiquement et a besoin lui aussi de se remettre en confiance. On a vu à l’entraînement que ça montait crescendo, pourvu que ça dure. On a besoin de faire une évaluation avec lui pour se fixer avant le match, car il ne faut pas oublier que les matchs vont s’enchaîner. » Dolberg n’a plus joué depuis le 8 novembre dernier.