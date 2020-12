Viré ou pas ? Dans tout les cas, Patrick Vieira, entraîneur de Nice, ne compte pas laisser sa place comme ça. Il s’accroche et poursuit l’aventure…pour le moment.

« Quand j’étais joueur, j’ai connu des moments très difficiles pendant ma carrière – des moments où j’étais blessé, où j’avais perdu ma place – et je n’ai jamais baissé les bras, je me suis toujours battu, je me suis toujours accroché. Ce moment que je suis en train de traverser ne me changera pas. Je suis dans le vrai : je sais que les résultats ne sont pas bons, mais je vais continuer à m’accrocher, à me battre, je vais être encore plus exigeant avec moi-même et avec tout ce qu’il y a autour de l’équipe. L’objectif, c’est de gagner de la confiance et de gagner des matchs pour aller de l’avant », a indiqué le technicien niçois face à la presse.