Patrick Vieira a lourdement taclé le président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët.

Après ses propos sur le racisme dans le monde du football, le président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët, doit faire face à la polémique. Patrick Vieira, entraîneur de Nice, a évoqué cette petite phrase du président de la FFF et prend exemple sur les incidents lors de PSG-OM.

“Si on parle de racisme, de propos qu’on ne peut pas accepter, qu’il n’y ait pas de sanctions, ça me dérange un peu. Je pense que d’un côté comme de l’autre, il doit y avoir des sanctions. On parle de racisme, ce sont des choses qui sont inacceptables. Mais en même temps, quand on voit les propos qui ont été tenus par le président de la Fédération, je ne suis pas surpris par l’absence de sanctions. Comme ça, on n’embête personne et tout le monde est satisfait, et la vie continue”, a indiqué le technicien de l’OGC Nice.