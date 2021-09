Le match entre Nice et l’OM a été reprogrammé juste après le premier Classico de la saison, le mercredi 27 octobre.

Interrompue à la 76e minute suite à l’envahissement de la pelouse de l’Allianz Riviera, le 22 août dernier, la rencontre entre l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille a été donnée à rejouer par la Commission de discipline de la LFP. Ce lundi, la Ligue annonce dans un communiqué que le match se jouera le mercredi 27 octobre à 21h.

Pour les hommes de Jorge Sampaoli, ce match sera placé entre la réception du Paris Saint-Germain (11e journée) et un déplacement à Clermont (12e journée). De son côté, le Gym retrouvera les Marseillais entre deux rendez-vous contre Lyon et Angers. Pour rappel, cette partie sera disputera sur terrain neutre et à huis clos. « Le lieu de la rencontre sera déterminé ultérieurement », indique la LFP dans son communiqué.