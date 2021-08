Le président de Nice condamne l’attitude des supporters Niçois mais également la réaction des Marseillais.

De passage en conférence de presse hier soir après les incidents survenus lors du match Nice-OM, le président des Aiglons Jean-Pierre Rivère a fait le point sur la situation. Outre l’attitude des supporters, il regrette surtout la réaction des joueurs marseillais qui ont « mis le feux aux poudres ».

« C’est une déception que le match se termine comme ça. Bien évidemment, tout le monde a vu ce qu’il s’est passé, les choses sont assez claires. On a eu des jets de bouteilles d’eau, on ne peut pas les contester, on a pu les voir. Malheureusement, ce qui a mis le feu aux poudres, c’est la réaction de deux joueurs marseillais, qui ont jeté ces bouteilles en direction de la tribune de nos supporters. Après, ça c’est un petit peu enchaîné. Ce que je déplore et regrette, c’est que le service de sécurité de l’OM n’a pas à intervenir sur le terrain et surtout frapper nos joueurs. Deux joueurs ont été frappés. »