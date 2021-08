Accusé d’avoir giflé un membre du staff de l’OM, Christophe Galtier s’est défendu ce jeudi face aux médias.

De passage en conférence de presse ce jeudi, alors que Nice accueillera Bordeaux samedi (17h), Christophe Galtier est revenu sur les incidents survenus face à l’OM le week-end dernier. Il a notamment donné sa version des faits sur « l’affaire de la gifle ».

« Je n’ai pas beaucoup de commentaires à faire sur ça. J’ai vu. J’ai entendu. La commission de discipline travaille sur l’ensemble des événements. Il y a la personne que j’aurais soi-disant agressée, à qui il faut poser la question. Ma version des faits ? C’est la version. Elle est simple. Je connais David Friio, même si on n’a pas travaillé ensemble. Quand il est entré sur le terrain, ça faisait un moment que beaucoup de monde était sur le terrain. Je lui ai dit qu’il valait mieux que tout le monde rentre dans le vestiaire, et je l’ai pris par le cou à ce moment-là pour ça. Il n’y avait aucune intention d’agresser David Friio. Une minute après, on était dans le couloir du stade et on parlait ensemble. Après, avec les images, on fait des zooms, des pauses, et le geste devient une gifle, un coup de poing, plein de choses. »