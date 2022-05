De passage en conférence de presse ce vendredi, à la veille de la finale de Coupe de France entre Nice et Nantes, l’arbitre de la rencontre Stéphanie Frappart a évoqué du « stress positif ».

« Je collectionne un peu les premières, en effet. Celle-ci est d’autant plus importante que la Coupe de France est magique, unit amateurs et pros. Ça nous rappelle nos débuts. C’est une fierté d’être ici et d’arbitrer ce match. C’est aussi du stress positif. On va entrer dans un stade plein de 80 000 personnes. Ça fait deux ans, avec la pandémie, qu’il n’y a plus cette effervescence lors de la finale. Comme tout le monde, on s’attend à vivre une belle fête et des moments inoubliables, qu’on soit joueurs ou arbitres. »

La Française en a également profité pour revenir sur la polémique qui a suivi sa nomination. « Je n’ai aucun réseaux sociaux, je lis très peu la presse. Je suis plutôt axée sur la partie technique et les feedbacks que je peux avoir avec la fédération. J’ai la confiance de la fédération, de l’UEFA et de la Fifa. Pour moi, je reste sur la partie terrain et je fais plutôt abstraction à tout ce qui est polémique ou discussions autour de mes performances. »