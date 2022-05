De passage en conférence de presse ce vendredi, à la veille de la finale de Coupe de France face à Nantes, l’entraîneur niçois Christophe Galtier a évoqué son état d’esprit.

« Ce n’est pas souvent que l’OGC Nice a pu remporter ce trophée ou participer à une finale de Coupe de France. Il y a une saveur particulière. Mais de la pression, non. J’attends de mes joueurs qu’ils n’aient aucune pression. Ça ne doit être que du plaisir, avec un investissement total sur ce match-là pour rendre fier et heureux tous les salariés du club et les supporters. Il ne doit pas y avoir de pression. Si c’était pour venir avec de la pression, on aurait dû se faire éliminer plus tôt dans la compétition. »

« Je ne suis pas revenu sur les deux matches de Ligue 1. Évidemment qu’on a suivi depuis notre qualification, il y a dix semaines, ce qu’a fait Nantes. Il n’y a pas un jour où je n’ai pas pensé à cette finale. Il y a eu un suivi très important pour voir dans quel état de forme allait arriver Nantes et quels systèmes et animations Antoine (Kombouaré) pouvait nous proposer. Mais ce match ne ressemblera en rien à nos rencontres de championnat. Nantes est une équipe qui est sur une bonne dynamique, qui marque beaucoup, avec un secteur offensif qui va très vite et peut poser beaucoup de problèmes dans la transition défense-attaque. »