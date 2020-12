Menacé après une série de défaites, Patrick Vieira pourrait quitter l’OGC Nice avant même la fin de la saison en cas de nouveau faux-pas en Ligue Europa.

Battu une nouvelle fois ce week-end par la lanterne rouge Dijon (1-3), l’OGC Nice reste sur 4 défaites consécutives toutes compétitions confondues. Une situation qui met grandement en péril l’avenir de Patrick Vieira à la tête des Aiglons. Selon les informations du quotidien L’Equipe, le tacticien français, pointé du doigt pour le faible niveau affiché par ses hommes, se retrouve sur la sellette. Sans surprise, la récente série de défaite n’a fait que fragiliser sa position en interne. En fin de contrat en juin prochain, l’ancien milieu de terrain des Bleus fait ainsi l’objet de discussions pour son avenir, même si la direction prône, pour l’instant, la stabilité.

Sous pression, il s’est d’ailleurs montré particulièrement nerveux face aux médias qui évoquaient un éventuel manque de soutien de son groupe. « Vous en doutez ? Si vous me posez la question, c’est que vous en doutez. Votre boulot, c’est aussi de vous renseigner, allez voir les joueurs, posez-leur la question. Vous avez des entrées au club ? Vous avez beaucoup d’interlocuteurs au club ? Après, si vous avez une certitude, ou si quelqu’un vous dit qu’il doute de l’entraîneur, alors oui, vous pourrez venir me poser la question », a lancé Patrick Vieira en conférence de presse. La tension monte et une nouvelle déroute ce soir en Ligue Europa face au Bayer Leverkusen pourrait venir sceller son sort.