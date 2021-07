Boulaye Dia a signé lors de ce mercato estival en Espagne avec le club de Villarreal. Mais l’attaquant tricolore aurait pu rester au pays et en Ligue 1.

Dans une interview accordée au Progrès, Frédéric Guerra agent de la nouvelle recrue du sous marin jaune Boulaye Dia, a avoué l’avoir proposé à l’Olympique Lyonnais. Malgré tout, les deux clubs n’ont pas trouvé d’accord et les Gones se sont finalement tournés vers Moussa Dembélé qui revient de prêt, ainsi qu’Islam Slimani arrivé lors du dernier mercato hivernal. Autre club intéressé par le profil de l’ancien rémois, l’OGC Nice qui a également échoué dans les négocations et ne fera pas venir le buteur du Stade de Reims. Finalement il a signé avec le club espagnol et jouera la Ligue des champions.