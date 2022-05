Après les incidents d’hier, le maire de Nice Christian Estrosi veut organiser un hommage à Emiliano Sala ce week-end à l’Allianz Riviera.

Hier soir, le match entre Nice et Saint-Étienne (4-2) a été entaché par des chants injurieux à l’encontre d’Emiliano Sala, l’ancien buteur Nantais décédé en janvier 2019 dans un accident d’avion. Une attitude déplorable condamnée dans la foulée par l’OGC Nice, le FC Nantes et bien d’autres acteurs du football français. Pour se racheter et faire honneur à l’Argentin, le maire de Nice, Christian Estrosi, propose d’afficher le portrait de Sala sur les écrans géants de l’Allianz Riviera ce samedi (21h) face au LOSC. Une initiative lancée symboliquement à la 9e minute du match et accompagnée d’une salve d’applaudissements.