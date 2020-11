Le défenseur central de l’OGC Nice Dante a accordé une très bonne interview à l’hebdomadaire France Football. Au coeur de cet entretien le Brésilien évoque la question des salaires dans le football.

« C’est clair qu’une mauvaise image a été créée pour le footballeur. On dit : ‘ils gagnent de l’argent trop vite, trop tôt, ils font n’importe quoi et, sur le terrain, parfois, ils n’ont pas envie.’ (Il souffle.) C’est vrai, pas vrai, c’est difficile de se positionner. Après, il faut être raisonnable. Les footballeurs sont quand même en train de travailler, ils ne volent l’argent de personne, ne sont pas en train de mentir, de tricher pour avoir cet argent. Tandis que d’autres font des choses dans la vie pour en avoir beaucoup, et pas par le bon chemin », a indiqué le défenseur dans France Football.

Avant de poursuivre son explication toujours au sujet des salaires des joueurs de football : « Une carrière, au top, c’est 10 ans pour gagner tout ce que tu dois gagner dans ta vie. C’est aussi une pression, du stress. Soit tu gagnes maintenant, soit tu sais que tu devras faire quelque chose après. C’est facile pour les gens de dire : ‘Ouais, ils gagnent beaucoup d’argent à leur âge’. C’est vrai. Par contre, le temps de travail est très réduit. Et s’il y a une grosse blessure… »