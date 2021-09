Victoire facile 3 buts à 0 ce soir en Ligue 1 pour l’OGC Nice contre l’AS Saint-Etienne. Les Verts sont juste tombés sur bien plus fort et s’enfonce dans les profondeurs de cette Ligue 1.

AS Saint-Etienne – OGC Nice 0-3 : En tête à la pause sur un coup franc d’Amine Gouiri détourné par Mahdi Camara (15e), le club de la Côte d’Azur a enfoncé le clou en seconde période sur un but de Calvin Stengs (54e). Un penalty en faveur des joueurs de Claude Puel a été annulé par la vidéo pour une position de hors-jeu de Wahbi Khazri. D’une reprise aux six mètres, Andy Delort ajoute un dernier but (83e). Avec 13 points, Nice remonte provisoirement à la troisième place, à une longueur de l’Olympique de Marseille. Toujours sans succès et battue pour la cinquième journée consécutive, l’ASSE est lanterne rouge avec trois petites unités, à égalité avec le FC Metz.