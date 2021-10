Dans le match de 21h, Nice accueille Brest à l’Allianz Riviera pour le compte de la 9e journée de Ligue 1. Le point sur les compos probables.

L’entraîneur de l’OGCN, Christophe Galtier, doit composer sans Atal, suspendu, Kluivert et Bambu, blessés. Dolberg et Boudaoui sont de retour. L’entraîneur du Stade Brestois, Michel Der Zakarian, est privé de Brassier suspendu, Uronen et Del Castillo, blessés.