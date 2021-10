L’affaire s’est jouée en 2018. Le jeune attaquant était alors âgé de 16 ans.

C’est un journaliste de Sky Sport, Matteo Moretto, qui révèle cette information. Le pré-contrat était ficelé et le père d’Ansu Fati était d’accord sur tous les points avec les dirigeants niçois. Il n’y avait plus qu’à signer… Une signature qui ne sera fera jamais, car Ansu Fati, natif de Bissau, ne pouvait alors obtenir facilement de passeport communautaire. La suite, on la connaît. Le joueur a été naturalisé espagnol et fait désormais le bonheur du Barça.