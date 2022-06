Le 10 mai dernier, un accord avait été annoncé mais la signature officiel manquée à l’appel. Ce lundi, Manchester City a officialisé l’arrivée d’Erling Braut Haaland jusqu’en juin 2027.

Relève du duo Messi – Ronaldo au même titre que Kylian Mbappé, Erling Braut Haaland quitte le Borussia Dortmund pour rejoindre Manchester City. En levant sa clause libératoire évaluée à 65 millions d’euros, les Citizens se sont offerts le Norvégien jusqu’en juin 2027. Un véritable coup qui doit ravir Pep Guardiola tout en laissant un goût d’amertume chez ses concurrents.

« Je suis né en Angleterre, donc j’ai été fan de Manchester City toute ma vie, j’en sais beaucoup sur le club. Je me sens un peu chez moi ici. Je pense aussi que je peux développer et tirer le meilleur parti de mon jeu à City. Il s’agit d’un jour de fierté pour ma famille et moi. J’ai toujours regardé City et j’ai adoré le faire ces dernières saisons. On ne peut qu’admirer leur style de jeu, il est excitant et l’équipe se crée beaucoup d’occasions, ce qui est parfait pour un joueur comme moi. Il y a tellement de joueurs de classe mondiale dans cette équipe et Pep est l’un des plus grands managers de tous les temps, donc je crois que je suis au bon endroit pour réaliser mes ambitions. Je veux marquer des buts, gagner des trophées et m’améliorer en tant que footballeur, je suis sûr que je peux le faire ici. C’est un grand changement pour moi et je suis impatient de commencer« , a déclaré Erling Braut Haaland lors d’une interview accordée à Manchester City après l’officialisation de sa signature.