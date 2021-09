Présent en conférence de presse d’avant match, Andy Delort a été présenté à la presse par son président Jean-Pierre Rivière et Christophe Galtier. L’heure parfaite pour lui pour faire des révélations sur son transfert.

A deux jours de son déplacement au FC Nantes, l’OGC Nice a tenu a présenté Andy Delort à la presse. L’ancien montpelliérain s’est longuement exprimé sur son transfert. Il se dit très heureux d’avoir rejoint la côte d’Azur : « Je suis très heureux d’être ici. Je prends énormément de plaisir. Tout ce que j’attendais, je l’ai aujourd’hui. Dès qu’on a parlé, on a vu qu’on avait les mêmes ambitions. Le projet me plaisait. On s’est mis d’accord et on a essayé d’avancer le plus vite possible. »

Le serial buteur ne craint pas la concurrence qui lui sera imposée et est ravi d’être désormais sous les ordres de Christophe Galtier, entraîneur qu’il aurait déjà pu rejoindre à l’AS Saint-Etienne : « À l’époque, il y a très longtemps, quand il était à Saint-Étienne, j’avais discuté avec lui. Ça ne s’était pas fait. Quand on jouait l’un contre l’autre, on se parlait. Pouvoir jouer pour lui, c’est une fierté. Je sais qu’il va me faire énormément progresser, c’est pour moi le meilleur coach français. »