C’est bien connu, le Real Madrid fait rêver de nombreux footballeurs. En France, le Real Madrid c’est une institution et jouer, un jour chez les Merengues est une preuve de réussite.

Si Kylian Mbappé et Paul Pogba ont déjà déclaré leur flamme à ce club historique et actuel champion d’Espagne, un autre coéquipier en Equipe de France en fait de même. Le « Parisien », révèle que le milieu de terrain ne s’entend plus vraiment avec Franck Lampard et un départ n’est pas à exclure. Fan du Real Madrid depuis tout petit, il ne serait pas contre, un jour porter le maillot Galactique.

Il reste néanmoins à voir si Zinedine Zidane pense à lui pour renforcer son milieu de terrain, et si le club merengue dispose de la trésorerie pour s’attacher ses services. Avec Chelsea, le champion du monde est encore sous contrat jusqu’en 2023. Affaire à suivre…