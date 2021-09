Contrôlé positif au Covid-19 cette semaine, le Français manquera les deux prochains matchs de Chelsea et pourrait également être privé du prochain rassemblement des Bleus.

De passage en conférence de presse ce mardi, à la veille du choc de Ligue des champions entre Chelsea et la Juventus Turin, Thomas Tuchel a annoncé une mauvaise nouvelle concernant N’Golo Kanté. Le milieu de terrain français a été testé positif au Covid-19 et il manquera donc le rendez-vous de mercredi soir (21h). Kanté a été placé à l’isolement et manquera également le match face à Southampton, en Premier League, samedi.

Cette mauvaise nouvelle pourrait également avoir un impact sur les prochains matchs de l’équipe de France. Didier Deschamps doit donner sa liste ce jeudi (14h) pour les phases finales de la Ligue des Nations. N’Golo Kanté pourrait en être le grand absent…