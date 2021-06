Tout proche de découvrir l’Europe, Gerson devrait bel et bien débarquer en France et à Marseille dans quelques semaines. Même Neymar le confirme.

Lors d’un entretien accordé à « Red Bull, » la star du Paris Saint-Germain a évoqué une arrivée prochaine du milieu de terrain de Flamengo. Selon lui, c’est le bon moment pour quitter le championnat brésilien. « J’aime beaucoup Gerson de Flamengo. Son temps au Brésil est terminé, il doit venir en Europe », a-t-il déclaré. Le milieu de terrain de 24 ans est en effet en discussion avec l’OM, dans l’optique d’un possible transfert, ces prochains jours. Aux dernières nouvelles, un rendez-vous était même prévu entre les dirigeants du club brésilien et les représentants de son homologue marseillais, ce jeudi, en vue de conclure l’opération. Sa signature pourrait aboutir pour un montant de 25 millions d’euros, plus des bonus. Et Flamengo souhaiterait conserver un pourcentage sur la future revente du joueur.