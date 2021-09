Malgré une victoire importante face à Lyon, Neymar estime que le PSG doit encore progresser sur le plan collectif.

De passage au micro d’Amazon Prime Vidéo hier soir après le succès face à Lyon (2-1), Neymar a confirmé que le Paris Saint-Germain n’a pas joué à son meilleur niveau. Il estime que l’équipe doit s’améliorer collectivement pour conserver sa place de leader. En revanche, le Brésilien ne s’est pas attardé sur le penalty, jugé « scandaleux » par les dirigeants de l’OL.

« C’est un grand résultat à la maison pour le PSG. On est très contents. Ça a demandé un grand effort de toute l’équipe. Mais on doit progresser. On va travailler, on a encore beaucoup de travail, mais on est sur la bonne voie, et petit à petit on pourra s’améliorer et atteindre nos objectifs. On doit s’améliorer petit à petit, au niveau de nos conditions physiques, notre jeu, a encore insisté Neymar. On est très contents d’avoir nos supporters à nouveau, et du soutien du public. C’est la première fois que je jouais dans le Parc des Princes plein (depuis la fin des huis clos, ndlr), je suis très content de la victoire et de l’ambiance avec les supporters. »