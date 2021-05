Star du Paris Saint-Germain, Neymar a prolongé son contrat jusqu’en 2025 il y a quelques semaines. S’il va rester en France, il souhaite tout de même faire la paix avec le Barça.

Toujours au prise avec le club dans une bataille judiciaire, le joueur brésilien voudrait faire la paix avec son ancien club et ainsi trouver un accord poyr mettre un terme à leur conflit. « El Mundo » affirme que les deux parties négocient une trêve. Pour faire simple, si Neymar retire sa plainte et ne réclame plus les fameux 47,15 M€ aux Blaugranas, le club catalan acceptera de retirer la sienne et donc de ne plus réclamer les 6,7 M€ que Ney devait verser aux Culés plus les 10 M€ de trop-perçus versés au joueur.