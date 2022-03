Avant de défier le Real Madrid en Ligue des champions, Neymar s’est pris un petit vent sur TikTok.

Le numéro 10 parisien s’apprête à disputer un match capital ce mercredi soir à l’occasion des huitièmes de finale de Ligue des Champions, face au Real Madrid. Récemment pointé pour son manque de rythme depuis son retour sur les terrains, Neymar fait cette fois parler de lui dans un contexte extra-sportif. En effet, nous savons que le Brésilien traine régulièrement sur les réseaux, et il en aurait ainsi profité pour échanger avec une jeune femme active sur Instagram et TikTok. Cette dernière a dévoilé leur discussion sur son compte TikTok, et l’on a pu constater un Neymar plutôt entreprenant avec l’influenceuse.