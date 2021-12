Le palmarès de Raheem Sterling avec @ManCity à 27 ans 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



👕 312 Matchs

⚽️ 120 Buts

🎯 89 Passes décisives

🏆 3 Premier League

🏆 5 League Cup

🏆 1 FA Cup

🏆 1 Community Shield

🏅 PFA Young Player of the Year [x1]

🏅 PFA Team of the Year [x1]

🏅 FWA Footballer of the Year [x1]