Neymar ne s’est pas vraiment montré sous son meilleur jour lors de la défaite du PSG face à Nice 1-0. Le Brésilien, notamment responsable de la perte de balle qui mène au but niçois, s’est fait défoncer par Daniel Riolo.

« Neymar n’avance plus et ne dribble plus personne, Di Maria est cramé, Wijnaldum une fraude. Collectivement, c’est le néant. (…) Et Neymar tellement dépassé qu’à part s’énerver contre ses adversaires (échauffourée avec Gouiri en fin de match, ndlr), il ne peut plus rien faire. Pathétique… », a réagi Riolo su Twitter.