Jonathan MacHardy pense que le PSG doit vendre l’une de ses deux stars cet été pour démarrer un nouveau cycle.

Après une saison en dents de scie, ponctuée par une demi-finale de Ligue des champions, une place de dauphin du LOSC en Ligue 1 et un sacre en Coupe de France, le PSG va devoir entreprendre des changements cet été pour retrouver sa place au sommet de la France et de l’Europe la saison prochaine. Et pour y parvenir, le journaliste de RMC Jonathan MacHardy conseille aux dirigeants Parisiens de se séparer de Kylian Mbappé ou Neymar cet été.

« Il faut se projeter sur l’avenir. On a vu que cela n’avait pas marché avec Tuchel. Pochettino, j’ai de gros doutes car c’est le même profil d’entraîneur que Tuchel et Emery. Ce que je voudrais savoir, c’est ce que Leonardo va faire maintenant car on nous l’a présenté comme le cow-boy qui revient en ville, mais il va falloir faire des choix. Et pour moi, il y a un choix très simple à faire. Tu ne peux pas continuer à gérer cette équipe avec Neymar et Mbappé. C’est soit l’un soit l’autre pour plusieurs raisons et la plus évidente, c’est que cela pose un problème dans la mise en place tactique d’avoir les deux. Les quatre fantastiques, ça n’a jamais marché à l’échelle européenne. Au contraire, une pression a été mise à tous les entraîneurs qui sont passés au PSG pour que Neymar et Mbappé performent et non pas pour que l’équipe dans sa globalité performe. Et puis même s’il y a une pause grâce au Covid-19, il y a une masse salariale à gérer et le fair-play financier à respecter. »