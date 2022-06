Agacé par la mauvaise saison de Neymar, Rolland Courbis a dézingué le Brésilien à l’antenne de RMC.

Invité sur le plateau de l’After Foot de RMC cette semaine, l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille Rolland Courbis a poussé un coup de gueule contre Neymar. Il reproche notamment à la star du PSG son hygiène de vie douteuse et ses lacunes sur le plan physique.

« Cela fait 4 ans qu’il se teste Neymar (…) On s’en fout de ses deux derniers bons mois. Dernièrement, j’ai entendu un truc, j’ai eu un fou rire. J’ai entendu que parait-il, Neymar est plus jeune que Messi. Mais Neymar il a 45 ans physiologiquement. Vous me faites rire. Vous allez me comparer les deux, Messi dans une année d’adaptation, il tire 13 fois sur les poteaux, c’est lui qui fait le plus de passes intéressantes à Mbappé. Neymar, qu’il soit déjà sur le terrain, qu’il ne manque pas l’avion après le Carnaval. Vu de l’extérieur, Neymar ça fait guignol et ridicule. Si Messi devient le copain et le complice de Mbappé, on verra ce que fera Neymar mais me dire que Neymar est plus jeune que Messi, ça m’a bien fait rire… »