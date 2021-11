Très critiqué pour ses prestations avec le PSG, Neymar n’a pas pour autant l’intention d’abandonner le Brésil.

Pas au mieux de sa forme depuis quelques matchs, Neymar avait fait la Une des journaux au Brésil en annonçant à demi-mots sa retraite internationale après la Coupe du monde 2022. « Je pense que la Coupe du monde 2022 sera ma dernière. Je la vois comme la dernière parce que je ne sais pas si je serai assez fort mentalement pour continuer à gérer ma vie de footballeur par la suite », avait lâché la star du PSG dans un entretien accordé à DAZN. Ce mercredi, il est revenu plus en détail sur le sujet dans un interview accordée à son sponsor Red Bull.

« J’ai dit quelque chose, mais les gens ont compris une chose différente. J’ai dit que, oui, ce serait ma dernière Coupe du monde et que j’y ferais face de la meilleure façon possible. Je ferai de mon mieux pour être là à 100 %. Car, c’est comme ça que je m’y prends quand j’ai un match. S’il y a un match demain, ce match pour moi, c’est comme si c’était le dernier de ma vie. Donc, pour cette Coupe du Monde qui approche, j’y pense comme si c’était la dernière pour moi parce que je ne sais pas comment sera demain et ce qui peut arriver. Quand j’ai dit ça, c’était un peu controversé, les gens disaient que je voulais arrêter de jouer au football et que je quitterais l’équipe nationale. »