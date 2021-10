En dehors des terrains, les footballeurs aiment se divertir et se changer les idées. Certains comme l’ex-star de Manchester United, Wayne Rooney ou encore Gérard Piqué sont des adeptes de sites de casinos en ligne ou de poker. Parmi eux, un certain Neymar !

C’est bien connu, Neymar est un adepte des jeux d’argent. Depuis décembre 2020, il est ambassadeur culturel de PokerStars. Il joue notamment dans la publicité du site de poker en ligne où la star du football brésilien « secoue le poker ». Il déclare : « le poker est tellement plus qu’un jeu, c’est une communauté et une culture et c’est aussi ce que j’aime ».

Neymar se rend souvent dans des casinos à Monaco ou à Las Vegas pour y jouer des sommes astronomiques. Il aime le risque et l’adrénaline que procure les jeux d’argent. Le Brésilien de 29 ans joue aussi de chez lui, en ligne. L’année dernière, l’attaquant du Paris Saint-Germain a notamment participé à un tournoi de poker avec le célèbre streamer français Gotaga.