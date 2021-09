Joueur le plus cher de l’histoire, Neymar serait également le plus rentable à en croire les informations de Marca.

Arrivé au Paris Saint-Germain en 2017 contre un montant record de 222 millions d’euros, Neymar est incontestablement le joueur le plus cher de l’histoire. En ajoutant son salaire, la presse espagnole dévoilait la semaine dernière que le Brésilien coûterait plus de 489 millions d’euros au club de la capitale jusqu’à la fin de son contrat, récemment prolongé jusqu’en 2025. Mais au-delà d’être extrêmement coûteux, ce transfert est surtout très rentable.

D’après les informations de Marca, le PSG aurait engrangé plus de 400 millions d’euros dès la première saison du Brésilien en Ligue 1. Son arrivée en provenance du FC Barcelone a eu un impact colossal, notamment grâce aux accords commerciaux signés avec Replay ou Nike Jordan. La superstar de 29 ans a également boosté la cote de popularité du PSG sur les réseaux sociaux. Le compte Twitter du club culmine aujourd’hui à plus de 10 millions d’abonnés, un chiffre inatteignable sans Neymar, avait confié le président Nasser al-Khelaïfi. Marca ne précise pas combien Neymar a rapporté au PSG lors des trois dernières saisons, mais la barre des 500 millions a largement été dépassée, faisant de lui le footballeur le plus bankable devant les monstres Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.