En interview pour PSG Community, Jérôme Rothen a donné un conseil à Neymar sur sa relation, parfois tendue, avec les fans parisiens.

« Il est difficile de dire aux supporters « vous devez changer certaines choses », c’est aux joueurs de faire l’effort tout simplement et d’avoir cette prise de conscience. Après, se faire siffler, se faire insulter via des banderoles virulentes, ça fait mal. Ça laisse des traces, surtout quand vous jouez avec le maillot de ce club, ça fait mal. Neymar était visé et est encore visé. On a l’impression qu’il n’a pas envie d’aller voir les supporters, qu’il est braqué.

C’est à lui de faire les efforts, de faire son auto-critique. Il y a eu du positif, je ne vais pas dire que c’est un tocard mais ça ne suffit pas de mettre un triplé contre Reims, Angers, faire trois passes décisives par-ci par-là. Quand tu (Neymar) renvoies pas l’image d’un joueur qui aime ce club, qui est fier de porter ses couleurs, les supporters se braquent. J’espère qu’au bout de six ans, il aime un peu plus le PSG. […] Peut-être qu’il y a eu un changement de comportement (la relation avec les supporters) et tant mieux mais je trouve que ce n’est pas criant. Je trouve qu’il n’y a pas mieux de célébrer avec les supporters, de se faire aduler. C’est à lui de faire le premier pas et de se remettre en question. C’est le meilleur joueur depuis le début de saison c’est la réalité. […] Tous les feux sont au vert pour retrouver une communion et c’est vraiment ce qui manque. Ce n’est plus « LA » star du club, aujourd’hui c’est Kylian Mbappé mais c’est l’une des stars du club et tu ne peux pas te couper de cette communion avec tes supporters », a lancé Rothen pour PSG Community.

