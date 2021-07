La star du PSG a trouvé un accord à l’amiable avec le FC Barcelone et accepte d’abandonner sa prime de 43,6 millions d’euros.

Dans un communiqué officiel publié sur les réseaux sociaux ce lundi, le FC Barcelone annonce avoir trouvé « un accord extra-judiciaire et amiable concernant les différents litiges en cours avec le joueur Neymar. Le Club et le joueur ont signé un accord transactionnel afin de mettre fin aux actions de justice en cours des deux côtés : trois plaintes au prud’hommes et une procédure civile. »

Ancienne star des Blaugrana de 2013 à 2017, Neymar avait attaqué son ancien club en justice pour une prime de 43,6 millions d’euros non versée lors de sa dernière prolongation de contrat en Catalogne. La justice espagnole avait dans un premier temps rejeté la plainte du Brésilien, mais ce dernier avait fait appel de la décision.